Facebook mag documenten over het versleutelen van audiogesprekken in de Messenger-app niet openbaar te maken, heeft een Amerikaanse rechter dinsdag bepaald, meldt persbureau Reuters.

Het sociale netwerk moest in de rechtbank verschijnen, omdat twee burgerrechtenorganisaties opheldering willen over in hoeverre de audiogesprekken ingezien kunnen worden tijdens een politieonderzoek. Ook The Washington Post wil dat de documenten openbaar worden gemaakt.

De chatapp gebruikt een vorm van encryptie waarbij slechts de twee bellers de data kunnen inzien. Dezelfde beveiligingsvorm leidde eerder tot kritiek bij Amerikaanse politiediensten, omdat die hierdoor berichten van bijvoorbeeld de iMessage-berichtendienst niet kunnen lezen.

Kijkje in de keuken bij de politie

Volgens de rechter bevatten documenten over de versleuteling in Messenger details over hoe politie gesprekken probeert af te luisteren. Als de documenten openbaar worden gemaakt, dan zouden criminelen inzage krijgen in hoe de politie te werk gaat.

Zowel het Amerikaanse ministerie van Justitie als Facebook heeft gesproken in de zaak, maar hun betogen zijn geheimgehouden vanwege de gevoelige inhoud. De betrokken partijen mogen niet met de media over de zaak spreken.

Volgens de rechter pleitte Facebook ervoor de documenten inzichtelijk te maken, terwijl het ministerie juist tegen was.