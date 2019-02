Browser Opera voegt zijn gratis proxydienst toe aan de mobiele app. Gebruikers hoeven zo geen aparte app te hebben om hun locatie te veranderen.

Met de proxy van Opera kunnen gebruikers doen alsof zij zich op een andere locatie bevinden. Zo kunnen zij zeggen dat zij in Europa, Amerika of Azië zitten. Op die manier zijn veel regioblokkades te omzeilen.

Voorheen was de proxy van het bedrijf nog een losse app. Die is inmiddels niet meer te downloaden. Opera nam het bedrijf achter de proxy, SurfEasy, in 2015 over. De browser van Opera heeft nog een aantal andere privacyvriendelijke functies, zoals een ingebouwde adblocker.

Voorlopig is de dienst alleen nog als bèta te gebruiken op Android. Over een definitieve release of een versie voor iOS is nog niets bekend.