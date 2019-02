Beveiligingsonderzoekers van Safety Detective schrijven op basis van onderzoek dat gemakkelijk valt in te breken in duizenden koelkasten.

Door een lek in de beveiliging zijn koelsystemen in ziekenhuizen en supermarktketens over de hele wereld vatbaar voor indringers, schrijven de onderzoekers van Safety Detective. Via de systemen kan de temperatuur van koelkasten worden aangepast.

Het gaat om koelkasten die onder meer in Nederland worden gebruikt. Ook in landen als Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, Rusland en Australië worden de systemen gebruikt. In totaal werden ruim zevenduizend zwak beveiligde systemen gevonden.

De apparaten zijn gemaakt door het Britse Resource Data Management en op simpele wijze binnen te komen via het internet. De meeste systemen gebruiken het standaardwachtwoord dat in documenten op de website van de maker te vinden is. Dat wachtwoord is nooit veranderd.

"Het enige wat je nodig hebt, is de juiste URL", schrijven de onderzoekers. "En dat is niet zo moeilijk, blijkt uit onze tests."