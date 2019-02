Een beveiligingsexpert van Microsoft roept gebruikers op een andere standaardbrowser dan Internet Explorer in te stellen.

Voor bedrijven is Internet Explorer een ondersteuningsoplossing, maar niet langer een browser die bedoeld is voor dagelijks internetgebruik, schrijft Microsoft-beveiligingsexpert Chris Jackson in een blogbericht.

De browser bestaat nog steeds en wordt door IT-medewerkers gebruikt omdat oudere webapplicaties die nauwelijks zijn geüpdatet nog steeds goed werken in de browser.

"We ondersteunen geen nieuwe webstandaarden meer voor Internet Explorer", schrijft Jackson. "Hoewel de meeste websites prima werken, testen ontwikkelaars hun websites niet meer voor Internet Explorer. Ze testen met moderne browsers."

Microsoft stapte jaren geleden over van Internet Explorer op de Edge-browser. Het bedrijf is van plan om de browser in de toekomst op Googles opensourcetechnologie Chromium te laten draaien, waardoor sites bijvoorbeeld sneller laden.

Het bedrijf ondersteunt de Enterprise Mode voor Internet Explorer 11 nog wel, maar raadt aan over te stappen naar een modernere browser. Oudere versies worden niet meer ondersteund.