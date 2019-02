Internetprovider Ziggo hoeft Dutch FilmWorks geen inzage te geven in de persoonlijke gegevens van mensen die illegaal een film gedownload zouden hebben. Dat heeft de rechtbank Midden-Nederland vrijdag bepaald. Dutch FilmWorks wilde die gegevens hebben om mensen die illegaal een film zouden hebben gedownload te benaderen voor een zogenoemde 'downloadboete'.

Dutch FilmWorks vroeg bij Ziggo de namen, adressen en woonplaatsen (NAW-gegevens) op van 377 personen die volgens het bedrijf illegaal de film The Hitman's Bodyguard hadden gedownload.

Dutch FilmWorks wilde de adressen gebruiken om de illegale downloaders persoonlijk te benaderen. In een brief zou worden gedreigd met een mogelijke rechtszaak, tenzij de downloaders akkoord gingen met het betalen van een schikkingsbedrag.

In december 2017 maakte de filmdistributeur bekend de illegale downloaders een voorstel tot de betaling van 150 euro te doen om een stap naar de rechter te voorkomen. Het schikkingsvoorstel wordt in de volksmond ook wel een 'downloadboete' genoemd, hoewel Dutch FilmWorks niet de bevoegdheid heeft om mensen te beboeten.

Dutch FilmWorks verzamelde de IP-adressen van downloaders tussen 21 december 2017 en 2 februari 2018. Daarna klopte het bedrijf bij Ziggo aan om de namen, adressen en woonplaatsen achter de IP-adressen te bemachtigen. Ziggo verzette zich door te zeggen dat de provider daar niet toe verplicht is.

Rechter: Motivatie Dutch FilmWorks onvoldoende

De rechter oordeelt dat Dutch FilmWorks niet voldoende duidelijk heeft gemaakt hoe het bedrijf de NAW-gegevens wil gebruiken om de vermeende illegale downloaders te benaderen.

Het is volgens de rechtbank ook onvoldoende duidelijk of Dutch FilmWorks de persoon achter de NAW-gegevens als de illegale downloader aanmerkt. "De IP-adreshouder hoeft namelijk niet diegene te zijn die de film ook gedownload heeft."

Daarnaast is het volgens de rechter niet duidelijk of Dutch FilmWorks de persoon achter het IP-adres goed zal informeren over diens rechten en plichten. Ook stelt de rechtbank de vraag of het schikkingsvoorstel van 150 euro overeenkomt met de schade die Dutch FilmWorks door de illegale download heeft geleden.

Dutch FilmWorks laat in een reactie aan NU.nl weten momenteel nog niet op de uitspraak te kunnen reageren. "Onze directie zit bijna volledig in Berlijn voor een filmfestival. We komen volgende week met een inhoudelijke reactie, wanneer we ook met onze advocaten hebben gesproken", zegt een woordvoerder.

Een woordvoerder van VodafoneZiggo zegt "tevreden" te zijn met de uitspraak van de rechter.