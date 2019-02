Huawei zegt drie tot vijf jaar nodig te hebben om apparatuur aan te passen en zo zorgen van de Britse overheid over de nationale veiligheid weg te nemen.

Pas na drie tot vijf jaar worden resultaten van de oplossingen die Huawei in zijn apparatuur en software wil doorvoeren zichtbaar, zo staat volgens persbureau Reuters in een brief van Huawei aan de Britse autoriteiten.

In juli vorig jaar vond de Britse overheid "tekortkomingen" in de apparatuur en software van Huawei, die risico's voor de nationale veiligheid zouden vormen. Ook nadat Huawei veranderingen doorvoerde in zijn systemen om de problemen te verhelpen, bleven er volgens autoriteiten zwakheden achter die gevaren vormden.

Eind 2018 werd bekend dat Huawei minstens 2 miljard dollar (1,76 miljard euro) wil investeren om zijn apparatuur beter te beveiligen. Het bedrijf wordt in het Westen steeds meer beticht van spionage voor de Chinese overheid. Daarvoor is overigens nooit bewijs naar buiten gebracht en Huawei heeft altijd ontkend.

'Malafide praktijken kunnen Huawei kapotmaken'

Huawei schrijft in een brief dat veranderingen doorvoeren "een ingewikkeld proces" is, waarvan het resultaat "pas over drie tot vijf jaar" te zien is. In de brief benadrukt Huawei-topman Ryan Ding dat het bedrijf zijn apparatuur "nooit heeft gebruikt en nooit zal gebruiken" voor spionageactiviteiten.

"Huawei wordt goed in de gaten gehouden", schrijft Ding. "Als Huawei ooit zou meewerken aan malafide praktijken, zou dat niet onopgemerkt blijven. Het zou ons bedrijf kapotmaken."