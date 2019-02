Facebook moet in Duitsland stoppen met het op grote schaal verzamelen van gebruikersdata. De Duitse kartelwaakhond wil het koppelen van gegevens tussen Facebook en WhatsApp en Instagram stopzetten, evenals het volgen van gebruikers over verschillende webpagina's.

Het Duitse federale kartelbureau Bundeskartellamt presenteerde donderdag een rapport, nadat het ruim drie jaar onderzoek had gedaan naar het sociale netwerk.

De waakhond heeft vooral kritiek op het feit dat Facebook de data van verschillende diensten aan elkaar koppelt. Zo wordt er een link gelegd tussen gebruikers van Instagram en WhatsApp, beide onderdeel van Facebook.

Ook het feit dat gebruikers via de Vind-ik-leuk-knop over het hele web worden gevolgd stuit de waakhond tegen de borst. "In de toekomst mag Facebook zijn gebruikers niet langer dwingen om vrijwel onbeperkt gegevens te verzamelen en om niet aan Facebook gerelateerde data aan Facebook-profielen te koppelen", schrijft het Bundeskartellamt.

De uitspraak wordt niet meteen van kracht, maar pas over een maand. Facebook mag in de tussentijd bezwaar aantekenen. Het bedrijf heeft al aangekondigd dat te gaan doen.

"We zijn het niet eens met de conclusies die het bureau trekt", schrijft het sociale netwerk in een reactie. "Ze onderschatten de hevige concurrentie die we in Duitsland ondervinden van Snapchat, YouTube, Twitter en andere netwerken." Het bedrijf stelt dat slechts 60 procent van de Duitsers Facebook gebruikt. "Populariteit is niet hetzelfde als dominantie."

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!