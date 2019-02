Het CDA stelt Kamervragen over het aanpakken van verdachten die DDoS-pakketten kopen op internet.

CDA-Kamerlid Chris van Dam wil van minister Ferd Grapperhaus van Justitie en Veiligheid weten of in de wet genoeg regels tegen het kopen van DDoS-aanvallen zijn opgenomen.

Onlangs maakte de politie bekend langs te gaan bij kopers van DDoS-pakketten. Die werden gekocht op webstresser.org, dat inmiddels door de politie offline is gehaald. Met DDoS-pakketten kunnen kopers websites of diensten platleggen door ze doorlopend met dataverkeer te bestoken.

Van Dam wil weten of de Wet computercriminaliteit III voldoende garanties biedt tegen het kopen van zulke pakketten. Hij wil ook weten of het een probleem is dat dergelijke diensten op het darkweb te koop zijn. De website waar hij naar verwijst, webstresser.org, was echter via het normale web te bereiken.

Van Dam wil daarnaast weten of het mogelijk is de aanbieders van DDoS-aanvallen strenger te straffen dan de kopers.