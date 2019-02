Volgens GroenLinks moet Nederland geen gebruikmaken van 5G-apparatuur van Huawei, omdat dat te veel risico's voor het bedrijfsleven op zou leveren. Dat schrijft partijleider Jesse Klaver in een open brief die ook is ondertekend door voormalig lijsttrekker Bram van Ojik.

Klaver en Van Ojik trekken hun conclusies naar aanleiding van een werkbezoek aan China. Volgens de lijsttrekkers probeert China door middel van technologische ontwikkelingen steeds meer grip op de samenleving te krijgen.

GroenLinks pleit ervoor te kijken naar Europese alternatieven, zoals het Finse Nokia of het Zweedse Ericsson.

"Willen we voorkomen dat China in cruciale sectoren straks een beslissende voorsprong heeft, dan zullen we de economische relaties met door de staat gestuurde Chinese partners tenminste aan strakke voorwaarden moeten binden en soms zelfs uit de weg moeten gaan", schrijft de partij.

Angst voor Chinese spionage

Nederland is samen met veel andere landen op zoek naar leveranciers voor 5G-apparatuur. De nieuwe netwerkapparatuur moet in de toekomst voor sneller mobiel internet zorgen, maar er zijn veel zorgen over wie die apparatuur moet leveren.

Huawei is een logische kandidaat omdat het bedrijf goede en goedkope apparatuur levert. Omdat het een Chinees bedrijf is, bestaat er echter een risico dat de Chinese overheid haar positie misbruikt om landen die Huawei-apparatuur gebruiken af te luisteren, stelt GroenLinks nu.

In Nederland loopt al een onderzoek van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) naar Chinese apparatuur. In de VS wordt Huawei al verdacht van spionage.