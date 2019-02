Apple verwijdert de Do Not Track-functie uit Safari. Vanaf versie 12.2 verdwijnt de functie uit het mobiele besturingssysteem iOS.

Volgens Apple is Do Not Track niet meer nuttig en werkt de functie niet zoals gehoopt.

Do Not Track zit al sinds 2011 in Safari, met als doel ongewilde tracking tegengaan. Adverteerders zouden gebruikers dan minder snel kunnen volgen via bijvoorbeeld cookies.

Volgens Apple werkt Do Not Track niet omdat bedrijven daarmee niet verboden worden gebruikers te volgen. In plaats daarvan geldt Do Not Track vooral als richtlijn, waarmee gebruikers kunnen laten weten dat zij liever niet gevolgd worden. Bedrijven zijn niet verplicht zich daaraan te houden.

Daarnaast kan de functie volgens Apple zelfs misbruikt worden om gebruikers juist op unieke wijze te identificeren via een zogeheten 'fingerprint', een uniek patroon dat per gebruiker verschilt.

Apple wil tracking op andere manieren tegengaan

Apple zegt dat het aan nieuwe, intelligentere manieren werkt om tracking tegen te gaan. Een paar van zulke functies zitten al in Safari 11.

Do Not Track verdwijnt niet alleen uit het mobiele besturingssysteem, maar ook uit macOS. Ook in bètaversies van de huidige browsers wordt de functie weggelaten.