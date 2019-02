Muziekdienst Spotify heeft momenteel 96 miljoen betalende klanten. Dat is een groei van 36 procent in vergelijking met dezelfde periode in 2018. Daarnaast heeft het bedrijf de overname van podcaststart-ups Gimlet en Anchor officieel bekendgemaakt.

Dat blijkt woensdag uit de meest recente kwartaalcijfers voor het bedrijf. De groei is goed nieuws voor Spotify: de dienst hoopte in deze periode tussen de 93 en 96 miljoen betalende abonnees te hebben.

Het totale aantal klanten van Spotify is nog groter. In totaal heeft het bedrijf 207 miljoen maandelijks actieve gebruikers, een groei van 29 procent in het afgelopen jaar. Veel van deze gebruikers hebben een gratis account met advertenties.

Het muziekbedrijf heeft zijn diensten in het afgelopen kwartaal in dertien nieuwe landen geïntroduceerd. Dit deed de muziekdienst onder meer in het Midden-Oosten en Noord-Afrika.

Overname podcastbedrijven officieel bevestigd

De muziekdienst heeft eveneens de overname van podcastbedrijven Gimlet en Anchor bevestigd. Het is niet bekend wat er voor de beide bedrijven is betaald. Volgens eerdere geruchten is voor Gimlet meer dan 200 miljoen dollar geboden.

Gimlet is een Amerikaanse start-up die zelf podcasts produceert. Anchor maakt hulpmiddelen die podcastmakers kunnen gebruiken.