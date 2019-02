Angela Ahrendts, de retaildirecteur van Apple, verlaat het bedrijf in april. Ahrendts had vijf jaar lang de leiding over Apple-winkels.

Apple kondigde het vertrek van Ahrendts dinsdag aan in een persbericht. Deirdre O'Brien is benoemd als haar opvolger.

O'Brien werkt sinds 1988 bij Apple en was de laatste jaren actief als directeur van personeelszaken. Zij krijgt in de toekomst de leiding over zowel fysieke als online winkels van Apple.

Op Apples webpagina met leidinggevenden wordt de nieuwe functie van O'Brien al genoemd, maar Ahrendts blijft haar taken nog tot april uitvoeren.

De topvrouw kreeg in 2014 de leiding over Apple Stores, daarvoor werkte ze als directeur bij modemerk Burberry.

Het is niet duidelijk wat Ahrendts nu gaat doen. Recent hintte ze richting Vogue dat ze mogelijk weer terugkeert naar de modewereld. "Er zijn dingen aan de mode-industrie die ik mis en ik ken die wereld op mijn duimpje."