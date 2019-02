Facebook heeft 22 pagina's die worden gelinkt aan de Amerikaanse complotdenker Alex Jones verwijderd, meldt The Verge. Het gaat om pagina's die actief waren in de Verenigde Staten en Brazilië, zegt een Facebook-woordvoerder.

De pagina's zijn nog voor augustus aangemaakt, toen Facebook vier pagina's van Jones en zijn complotwebsite InfoWars verwijderde.

Facebook zegt tegen The Verge dat Jones niet van alle 22 verwijderde pagina's beheerder was. Wel hadden alle pagina's een beheerder die ook actief was op een in augustus verwijderde pagina.

In januari kondigde Facebook een nieuw beleid aan waarbij pagina's die op eerder verwijderde pagina's lijken niet zijn toegestaan. Het is de eerste keer dat het bedrijf op basis van dit beleid actie onderneemt.

Jones heeft met zijn platform InfoWars een carrière opgebouwd die bestaat uit het verspreiden van desinformatie. Hij beweerde onder meer dat de Amerikaanse overheid achter 9/11 zit en dat de dodelijke schietpartij bij de Sandy Hook-basisschool in 2012 in scène is gezet.

De Amerikaanse complotdenker is met zijn eigen profiel nog wel actief op Facebook. Ook mag hij nieuwe pagina's maken, zolang die maar niet lijken op eerder verbannen pagina's.