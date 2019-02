Colin Kroll, de oprichter van de smartphoneapps HQ en Vine, is overleden aan een overdosis van heroïne, cocaïne en de pijnstiller fentanyl.

De medisch onderzoeker in New York meldt dinsdag dat de combinatie van de drugs tot een onopzettelijke overdosis heeft geleid, aldus persbureau Associated Press.

De combinatie van fentanyl, heroïne en cocaïne wordt volgens Centers for Disease Control and Prevention vaak gebruikt om het euforische effect van de pijnstiller te versterken. De synthetische drug is tientallen malen sterker dan morfine.

Kroll werd in december dood gevonden in zijn appartement in New York. De 34-jarige ondernemer was een van de grondleggers van de videoapp Vine en de quizapp HQ.