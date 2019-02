De Verenigde Staten zien het als een "topprioriteit" om landen in de Europese Unie te overtuigen om geen netwerkapparatuur van de Chinese telecomfabrikant Huawei te kopen.

"We zeggen dat jullie heel, heel erg voorzichtig moeten zijn", richtte een vertegenwoordiger van de VS zich dinsdag bij een bezoek aan Brussel tot de EU-landen. "We dringen erop aan niet te overhaasten en contracten met onbetrouwbare leveranciers uit landen zoals China te tekenen."

De Verenigde Staten beschuldigen Huawei er al maanden, zonder publiek bewijs, van dat apparatuur van het bedrijf wordt gebruikt om de Chinese spionage in het Westen te faciliteren. Huawei heeft dit altijd ontkend.

Apparatuur van Huawei is te vinden in telecomnetwerken van Europese providers, waaronder in Nederland. Op dit moment werken telecombedrijven aan het toekomstige 5G-netwerk, de opvolger van het huidige 4G.

Door te voorkomen dat Huawei-apparatuur in Europese 5G-netwerken terechtkomt, wil de VS zichzelf beschermen tegen de vermeende Chinese spionage. "Aangezien we een militaire partner van vrijwel alle lidstaten van de Europese Unie zijn, zou in zee gaan met een onbetrouwbare leverancier allerlei gevolgen kunnen hebben voor jullie en onze nationale veiligheid", zei de Amerikaanse vertegenwoordiger, die niet bij naam genoemd wilde worden.