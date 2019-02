De uitslag van de Amerikaanse congresverkiezingen in november zijn niet significant digitaal beïnvloed door buitenlandse inmenging, concluderen de Amerikaanse ministeries van Justitie en Binnenlandse Veiligheid (Homeland Security).

"De ministeries zijn tot de conclusie gekomen dat er tot op heden geen bewijs is dat activiteit van een buitenlandse overheid of agent een wezenlijke impact heeft gehad op de integriteit of veiligheid van de verkiezingen", schrijven de ministeries dinsdag in een verklaring.

Volgens beide departementen zijn zowel politieke campagnes als elektronische stemcomputers niet significant beïnvloed. Meer details over het onderzoek zijn niet bekendgemaakt.

De verklaring volgt na een eerdere conclusie van de Amerikaanse inlichtingendiensten. Het hoofd van de gezamenlijke diensten (DNI) maakte in december bekend dat Rusland geprobeerd heeft de congresverkiezingen te beïnvloeden.

Ministers hebben rapport naar Trump gestuurd

De Amerikaanse president Donald Trump tekende in september een decreet waardoor de DNI en de ministeries van Justitie en Homeland Security binnen enkele weken de integriteit van een verkiezing moeten beoordelen.

Het vertrouwelijke rapport is maandag door Matthew Whitaker (waarnemend minister van Justitie) en Kirstjen Nielsen (minister van Homeland Security) naar Trump verstuurd, maken de twee ministeries dinsdag bekend.

Na de congresverkiezingen in november wisten de Democraten een meerderheid in het Huis van Afgevaardigden te bemachtigen. In de Senaat behielden de Republikeinen hun meerderheid.