Meer dan de helft van de Nederlandse ouders controleert de telefoon van hun kind, en ruim 80 procent zegt het onlinegedrag van hun kinderen in de gaten te houden.

Dat blijkt uit onderzoek van Safer Internet Centre Nederland onder ruim tweeduizend ouders en tieners van 12 tot 17 jaar oud. Het onderzoek werd gedaan in het kader van de Safer Internet Day, een dag in het teken van veilig en verantwoord internetgebruik door jongeren, die dinsdag plaatsvindt.

Volgens het onderzoek weet 60 procent van de Nederlandse ouders wat hun kinderen online doen en bijna al die ouders praat daar wekelijks met hun kinderen over. Zes op de tien ouders kijken over de schouder van hun kind mee en de helft van de ouders controleert de WhatsApp-berichten en sociale media van hun kinderen.

Volgens de onderzoekers weten ouders veel beter welke risico's hun kinderen online lopen. "We zien dat Nederlandse ouders flinke stappen hebben gezet als het gaat om online opvoeding", zegt Marjolijn Bonthuis van Safer Internet Centre Nederland. "Dat is positief en tegelijkertijd broodnodig als we de onderzoeksresultaten bekijken."

Ouders vooral bang voor oplichting en cyberpesten

Zo volgt één op de vijf ouders zijn kind weleens via gps. De controle wordt minder naarmate de kinderen ouder worden. Bij twaalf- en dertienjarigen kijken ouders nog in 70 procent van de gevallen mee, dit daalt naar 32 procent bij zestien- en zeventienjarigen.

Ouders zouden vooral bang zijn voor aanstootgevende beelden, zoals porno, geweld of zelfmoordfilmpjes. Ook vrezen ouders voor cyberpesten, oplichting en kettingbrieven met dreigementen.

Die zorgen blijken deels gegrond: 26 procent van de tieners zegt eens of meermaals te zijn lastiggevallen op internet, 21 procent is online gepest. Meisjes zijn daarbij vaker slachtoffer dan jongens. Ook zegt een derde van de tieners weleens een kettingbrief met dreigement via WhatsApp te hebben ontvangen, waarin bijvoorbeeld om een betaling wordt gevraagd.

