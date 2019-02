Sociale media beoordelen gemiddeld 88,9 procent van gerapporteerde berichten waarin tot haat of geweld wordt aangezet binnen 24 uur. Dit is de termijn die met de EU is afgesproken.

Daarmee voldoen internetbedrijven zoals Facebook, Twitter en YouTube aan de afgesproken doelstelling om haatzaaien sneller tegen te gaan, maakt de Europese Commissie maandag bekend (pdf).

De verantwoordelijk Eurocommissaris Vera Jourová (Justitie en Consumentenrechten) noemt het percentage van afgehandelde berichten een "significante stijging" sinds de afspraken in 2016 zijn gemaakt. Toen verwijderden de bedrijven 40 procent van de gerapporteerde berichten binnen 24 uur.

Onder meer Facebook (inclusief Instagram), Google (YouTube en Google+), Twitter en Snapchat hebben zich bij de EU-gedragscode aangesloten. De maandag gepresenteerde cijfers zijn verzameld in een periode van zes weken in november en december.

Facebook behandelt de gerapporteerde berichten in 92,6 procent van de gevallen binnen 24 uur en scoort daarmee het best. Het sociale medium Google+ is in 60 procent van de gevallen op tijd, terwijl YouTube meldingen in 83,8 procent van de gevallen binnen 24 uur afhandelt.

Volgens de Europese Commissie wordt 71,7 procent van de gemelde berichten daadwerkelijk verwijderd. Een jaar geleden was dat met 70 procent nagenoeg gelijk.

In Nederland wordt 75,8 van de gerapporteerde berichten daadwerkelijk verwijderd. Eind 2016 was dat nog 14,3 procent.