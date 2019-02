Het opengebarsten Instagram-ei dat in aanloop naar de Super Bowl meerdere scheuren vertoonde, heeft een boodschap van de Amerikaanse non-profitorganisatie Mental Health America onthuld.

In de video, die zondagavond op de Amerikaanse streamingdienst Hulu werd gepubliceerd, is te zien hoe het ei breekt door sociale druk. Daarna worden mensen die met stress worstelen opgeroepen om daar met iemand over te praten.

Begin januari kreeg de eerste foto het grootste aantal vind-ik-leuks op Instagram ooit. Nadat het record was gebroken, publiceerde het Instagram-account drie nieuwe foto's met steeds grotere scheuren. Een vierde foto toonde een plastic veter voor een bal, een verwijzing naar American football. In de bijgaande tekst werd verwezen naar de Super Bowl en Hulu.

De Amerikaanse streamingdienst publiceerde de video rond de Super Bowl op zijn platform. "De druk van sociale media heeft me in zijn greep", luidt de boodschap in de video. "Als je er ook mee worstelt, praat er dan met iemand over."

De non-profitorganisatie Mental Health America bedankt het ei op haar Instagram-account voor de "belangrijke boodschap".