Twee Amerikaanse partners van Facebook stoppen de samenwerking met het bedrijf, waardoor zij niet langer in opdracht van Facebook desinformatie bestrijden.

Zowel factcheckwebsite Snopes als persbureau Associated Press bevestigen tegen de BBC sinds 2019 geen berichten op Facebook meer te controleren.

Facebook werkt wereldwijd samen met onder meer nieuwsorganisaties om desinformatie op het sociale medium te bestrijden. De partners krijgen toegang tot berichten die gebruikers als onjuist hebben aangemerkt en kunnen de inhoud vervolgens controleren. Facebook vergoedt de factcheckers voor hun werk.

Het is niet duidelijk wat de exacte reden is dat Snopes en Associated Press stoppen. Met het vertrek verliest Facebook twee van zijn vier Amerikaanse partners. Het bedrijf werkt in de Verenigde Staten voor zover bekend nog wel samen met zijn PolitiFact en FactCheck.org.

In Nederland werkt Facebook samen met NU.nl om desinformatie te bestrijden. Eerder was ook Nieuwscheckers, een project van de Universiteit Leiden, een partner van Facebook, maar die samenwerking stopte in februari 2018.

