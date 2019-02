Google zou 29 malafide foto- en camera-apps uit de Play Store hebben verwijderd. De apps zijn in sommige gevallen miljoenen keren gedownload, blijkt uit onderzoek van internetbeveiligingsbedrijf Trend Micro.

De apps deden zich voor als legitieme apps om foto's te maken en te bewerken, maar toonden de gebruikers onder meer frauduleuze advertenties in hun internetbrowsers.

Het was voor gebruikers niet duidelijk waar de advertenties vandaan kwamen. Ook was het moeilijk om de apps te verwijderen. Daarnaast vermoeden de onderzoekers dat foto's die gebruikers geüpload hebben misbruikt kunnen worden, bijvoorbeeld in nepprofielen op sociale media.

De malafide apps zijn voor het grootste gedeelte door gebruikers in Azië gedownload, aldus de onderzoekers. Met name in India zouden veel mensen slachtoffer zijn geworden.