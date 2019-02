De beheerder van het Instagram-account dat in januari een foto van een willekeurig ei plaatste - dat vervolgens op Instagram de meeste vind-ik-leuks ooit behaalde - zou een sponsordeal zijn aangegaan met de Amerikaanse streamingdienst Hulu.

Nadat het Instagram-ei in januari het record van tv-persoonlijkheid Kylie Jenner verbrak, plaatste het account in de loop van de maand drie nieuwe foto's, waarin in het ei steeds verder gevorderde scheuren zichtbaar zijn.

Op 2 februari plaatste het account een vierde foto, waarin naast scheuren ook de plastic balveter van een American-football-bal zichtbaar is. "Het is zover", schreef het account. "Deze zondag na de Super Bowl (de finale van de American football-competitie in de VS, red.) zal alles onthuld worden."

Ook verwees het account naar het Instagram-account van Hulu. De Amerikaanse streamingdienst plaatste op Instagram- en Twitter-accounts verwijzingen naar het ei, onder meer met de emoji van een ei.

De Super Bowl is een van de grootste media-evenementen van de Verenigde Staten. Eerder werd al bekend dat Hulu in de rust van de wedstrijd een reclame zal laten zien.

Hulu wilde tegenover Variety niet op de sponsordeal met het account achter het Instagram-ei reageren.

