Elektronicaproducent Foxconn zet zijn plannen voor een grote vestiging in de Amerikaanse staat Wisconsin alsnog door.

De Apple-toeleverancier wilde de komst van de megafabriek eerder deze week nog deels terugdraaien. Maar de Amerikaanse president Donald Trump heeft voorzitter Terry Gou van Foxconn in een gesprek overtuigd toch bij het plan te blijven.

Het gaat om een politiek gevoelige kwestie in de Verenigde Staten. De komst van de Taiwanese fabrikant, gestimuleerd met allerlei belastingvoordelen, werd door de regering van Trump geroemd als opleving van de Amerikaanse maakindustrie.

De president reageerde vrijdag verheugd op Twitter, met daarbij de opmerking dat zijn gesprek met Gou succes had opgeleverd.

Met de faciliteit waar Foxconn LCD-schermen wil gaan maken is 10 miljard dollar (zo'n 8,7 miljard euro) aan investeringen gemoeid. De onderneming heeft daarbij de belofte uitgesproken om dertienduizend werknemers in de VS aan te nemen.

Dat grote aantal nieuwe banen was naar verluidt overigens juist het punt dat Foxconn aan het twijfelen bracht. De personeelskosten in de VS zouden te hoog worden. Het bedrijf wilde in Wisconsin daarom liever een kleinere onderzoeksvestiging opzetten.