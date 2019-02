De 28-jarige chauffeur van de Chinese taxidienst DiDi Chuxing die in 2018 een passagier heeft verkracht en vermoord, is vrijdag door een rechter in China veroordeeld tot de doodstraf.

Het misdrijf vond in augustus plaats in de stad Wenzhou, in het oosten van China. Daar stapte de 20-jarige vrouw in de auto van DiDi's carpooldienst Hitch. Een uur later stuurde zij een bericht naar een vriend waarin zij om hulp vroeg.

Een dag later werd de verdachte opgepakt, die volgens de lokale politie bekende de vrouw te hebben verkracht en vermoord. Het incident leidde tot veel kritiek op de werkwijze van DiDi, van zowel particulieren als overheden.

Het Chinese vervoersbedrijf, dat opereert met investeringsgeld van onder meer Apple en Uber, stopte na het incident in China met de carpooldienst Hitch. Ook werd hooggeplaatst personeel ontslagen en voerde het bedrijf andere aanpassingen door om de veiligheid van zijn dienst te verhogen.

DiDi Chuxing is de grootste taxi- en vervoersdienst van China en is ook actief in onder meer Australië, Japan en Brazilië. Het platform telt wereldwijd 550 miljoen gebruikers. In 2016 nam het bedrijf de Chinese tak van Uber over.