Twitter zegt duizenden malafide Iraanse, Russische en Venezolaanse accounts te hebben verwijderd. Ook Facebook wiste Iraanse accounts. Bij de accounts werd verdacht gedrag geconstateerd.

De Twitter-accounts verspreidden nepnieuws in een poging de tussentijdse verkiezingen in de Verenigde Staten te beïnvloeden, schrijft The Washington Post donderdag.

Er werden 418 Russische accounts verwijderd. Dat gebeurde vlak voor de Amerikaanse tussentijdse verkiezingen in november 2018. Twitter kon de accounts niet met zekerheid linken aan de Russische Internet Research Agency, de trollenfabriek die in het verleden vaker heeft geprobeerd om verkiezingen te beïnvloeden.

Twitter wiste 764 Venezolaanse accounts. De meerderheid daarvan werd eind 2017 door het bedrijf offline gehaald. Een kwart van de recenter aangemaakte accounts plaatste 50.000 berichten over de Amerikaanse tussentijdse verkiezingen.

Tot slot werden 2.600 Iraanse accounts verwijderd. Een derde daarvan tweette in het Engels. Een klein deel van de tweets ging over de Amerikaanse tussentijdse verkiezingen. Het is niet duidelijk waar de rest van de berichten over ging.

Facebook haalt Iraanse accounts offline

Facebook schrijft donderdag 783 pagina's, groepen en accounts met Iraanse banden offline te hebben gehaald. Het gaat volgens het bedrijf om accounts die samenwerkten om nepnieuws te verspreiden.

De Facebook-accounts zouden verschillende landen als doelwit hebben gehad. Daaronder zijn Afghanistan, Frankrijk, Duitsland, Israël, Marokko en de Verenigde Staten. Nederland werd in het bericht niet genoemd.