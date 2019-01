Theatergroep De Verleiders schond zelf de privacywet door bezoekers op hun website zonder toestemming te laten volgen. Dat blijkt uit onderzoek van beveiligingsonderzoeker Brenno de Winter, die zijn bevindingen besprak met BNR.

Op de website werden cookies voor tracking en advertenties geplaatst zonder dat gebruikers hiervoor toestemming hadden gegeven. Informatie van de bezoekers werd verstuurd naar onder andere Twitter, Facebook en Google.

Dat is in strijd met de Nederlandse Telecommunicatiewet en de Europese privacywet. Websites moeten vooraf vragen of cookies voor bepaalde vormen van tracking op een apparaat geplaatst mogen worden.

De theatermakers zeiden dat de ontbrekende cookiemelding onderdeel was van de show, zodat de persoonsgegevens van theaterbezoekers in de voorstelling gebruikt konden worden om te tonen wat ze hebben gedeeld.

Een woordvoerder van het collectief vertelt aan Panorama dat het cookiebeleid wordt aangepast om te voldoen aan de regels.

Ophef in De Wereld Draait Door

Eerder deze week was de theatergroep te gast bij De Wereld Draait Door, waar de acteurs een betoog hielden over hoe inlichtingendiensten de privacy van Nederlanders schenden door massaal informatie in de gaten te houden. De uitzending kreeg veel kritiek, omdat er veel feitelijke onjuistheden in zaten.

Presentator Matthijs van Nieuwkerk erkende uiteindelijk dat hij niet kritisch genoeg was tijdens het interview. Daarnaast noemde acteur Tom de Ket het verhaal achteraf ongenuanceerd.

De Verleiders zijn niet de enigen die in Nederland de cookiewet overtreden. Uit onderzoek van NU.nl bleek onlangs dat nagenoeg ieder groot gamebedrijf hetzelfde deed.