Onbekende Russen hebben geprobeerd om bewijsmateriaal van speciaal aanklager Robert Mueller online te lekken, in een poging het onderzoek in diskrediet te brengen. Dat werd woensdag bekend in een rechtszaak.

De niet-gevoelige informatie werd in oktober gedeeld via een anoniem Twitteraccount die zei de informatie via een hack verkregen te hebben.

Volgens de aanklagers waren de data "verdraaid en verspreid als onderdeel van een desinformatiecampagne die was gericht op het in diskrediet brengen van het onderzoek naar de Russische inmenging in het Amerikaanse politieke systeem."

Mueller onthulde het lek als onderdeel van zijn vervolging van het Russische bedrijf Concord Management en Consulting. Het bedrijf financierde mogelijk hacking-activiteiten en wordt vervolgd in Mueller's onderzoek naar de aantijgingen dat Moskou zich in 2016 bemoeide met de Amerikaanse verkiezingen.

Russische advocaten toegang tot gevoelige informatie

De aanklagers voerden aan dat de advocaten van Concord tijdens de rechtszaak geen toegang zouden mogen krijgen tot gevoelige informatie die is verzameld door het team van Mueller. Bij Concord werkt onder meer de zakenman Evgeny Prigozhin, een medewerker van de Russische president Vladimir Poetin en die in Rusland bekend staat als 'de kok van Poetin'.

Prigozhin werd vorig jaar aangeklaagd als één van de twaalf mensen die online valse namen gebruikten om desinformatie te verspreiden en naar de VS reisden om inlichtingen te verzamelen.

Mueller is naar verluidt bezig de laatste eindjes van het Ruslandonderzoek aan elkaar te knopen. Waarnemend minister van Justitie Matthew Whitaker zei deze week dat speciaal aanklager Mueller bijna klaar is. "Ik kijk uit naar het uiteindelijke rapport", zei Whitaker maandag tijdens een persconferentie. "Het onderzoek is bijna rond en ik hoop dat we de resultaten zo snel mogelijk kunnen ontvangen."

