Facebook heeft zijn aantal actieve gebruikers in 2018 zien groeien naar 2,32 miljard, blijkt uit de kwartaalcijfers die het bedrijf achter het sociale medium woensdagavond heeft gepubliceerd.

Eind 2017 waren er nog 2,13 miljard maandelijks actieve gebruikers, schrijft Facebook. De toename in 2018 betekent een groei van 8,9 procent in een jaar tijd.

Facebook rekent een maandelijkse gebruiker mee als een persoon in een periode van dertig dagen minimaal één keer Facebook gebruikt. Daarbij zijn gebruikers van andere Facebook-diensten, zoals WhatsApp en Instagram, niet meegerekend. Met deze sociale media erbij komt het aantal maandelijkse gebruikers van het bedrijf naar schatting uit op 2,7 miljard.

Het aantal personen dat Facebook dagelijks gebruikt, groeide in 2018 naar 1,52 miljard gebruikers, een toename van bijna 8,6 procent. Een jaar eerder had het bedrijf nog 1,4 miljard gebruikers.

In Noord-Amerika groeide het totale aantal actieve Facebook-gebruikers van 239 miljoen in 2017 naar 242 miljoen in 2018. In Europa kwamen er in een jaar tijd elf miljoen actieve gebruikers bij.

Facebooks omzet steeg in 2018 met ruim 37 procent naar 55,8 miljard dollar. Onder de streep hield het bedrijf 6,88 miljard dollar aan winst over. Dat is een stijging van 61,2 procent vergeleken met 2017, toen het bedrijf 4,27 miljard dollar winst maakte.