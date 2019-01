Naast Facebook, zou ook Google gebruikmaken van een app waarmee internetverkeer en informatie van gebruikers via een omweg verzameld worden.

Het gaat om de app Screenwise Meter, schrijft Techcrunch woensdag.

Google nodigt gebruikers van achttien jaar of ouder uit om een speciale VPN-app te gebruiken die buiten de App Store om wordt geïnstalleerd. Mensen die de app gebruiken, kunnen daarmee cadeaukaarten verdienen. In ruil daarvoor kan Google via de app internetverkeer en data analyseren.

Toen Screenwise in 2012 werd uitgebracht, was de app beschikbaar voor gebruikers van dertien jaar en ouder. Kinderen van dertien jaar en ouder zijn nog steeds welkom, maar kunnen alleen aan het programma worden toegevoegd via een gezinslid.

Facebook verzamelde data van tieners tegen betaling

De app doet sterk denken aan Facebook Research. Facebook kwam woensdag in het nieuws, omdat het bedrijf tieners een maandelijks bedrag betaalt om hun privégegevens in te mogen zien.

Via de speciale VPN-software kan Facebook in de gaten houden welke websites en apps de deelnemers gebruiken. De app verdwijnt van iOS, maar blijft beschikbaar voor Android.

Volgens TechCrunch is Google in elk geval duidelijker over de bedoelingen met zijn app. Apple heeft niet op het bericht gereageerd.

Google laat woensdagavond weten dat de Screenwise Meter-app "niet onder het ontwikkelaarsprogramma van Apple had moeten vallen". Het bedrijf heeft de app op iOS-apparaten uitgeschakeld. "De app was altijd vrijwillig en gebruikers kunnen er op elk moment mee stoppen."

Apple blokkeert testapps van Facebook

Apple nam woensdag maatregelen tegen Facebook Research, omdat het programma niet voldoet aan de regels van het concern. Apple blokkeerde Facebook in zijn zogeheten Enterprise Developer Program.

Daarmee verloor Facebook toegang tot het testcertificaat waarmee het bedrijf apps op iOS-apparaten kan installeren zonder dat Apple eerst goedkeuring hoeft te geven. Het gaat daarbij om testversies van Facebook, Instagram en Facebook Messenger.

Facebook heeft bevestigd geen toegang meer te hebben tot interne iOS-apps, schrijft Business Insider. Het bedrijf zegt met Apple in gesprek te zijn om zo snel mogelijk weer toegang te krijgen "tot de cruciaalste interne apps".