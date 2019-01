Hackers hebben namens de Verenigde Arabische Emiraten (VAE) op geavanceerde wijze honderden iPhones van onder anderen activisten, diplomaten en buitenlandse leiders afgeluisterd, blijkt uit onderzoek van persbureau Reuters.

Voormalige medewerkers van de operatie, genaamd Project Raven, zeggen tegen Reuters dat de inlichtingendiensten van de VAE een spionagetool in hun bezit hadden waarmee zij van afstand iPhones konden afluisteren.

Met de tool, Karma, konden de hackers sms'jes, e-mails, locatiegegevens en foto's van een iPhone bemachtigen. Om toegang tot de iPhone te krijgen, moesten medewerkers telefoonnummers of e-mailadressen uploaden in een automatisch systeem dat voor de doelwitten wordt gebruikt.

Drie bronnen van Reuters zeggen dat Karma deels gebruik heeft gemaakt van een lek in Apples chatdienst iMessage. Volgens hen zou iMessage gebruikt kunnen worden om malafide software op de telefoon te installeren door via de applicatie een bericht te sturen.

Volgens Reuters is Karma in ieder geval in 2016 en 2017 gebruikt om politieke leiders en activisten in het Midden-Oosten te bespioneren. Ook zou de spionagetool in Europa zijn ingezet. Of Karma momenteel nog steeds gebruikt wordt, is niet duidelijk. Volgens bronnen van Reuters heeft een iPhone-update de spionagetool een stuk minder effectief gemaakt. Op welke manier, is niet duidelijk.

Banden met de Verenigde Staten

Onder de hackers voor Project Raven bevonden zich ook voormalige medewerkers van de Amerikaanse inlichtingendienst NSA. De Verenigde Arabische Emiraten zouden de spionagetool via een buitenlands bedrijf hebben gekocht. Om welk bedrijf het gaat, is niet duidelijk.

Volgens bronnen van Reuters onderzoekt de FBI of Amerikaanse medewerkers van Project Raven gevoelige inlichtingentactieken hebben gelekt. Ook zou de FBI onderzoeken of medewerkers van Raven gevraagd zijn om Amerikanen te bespioneren.

Daarnaast zou de NSA op de hoogte zijn van Project Raven. De Amerikaanse geheime dienst zou niet op dagelijkse basis betrokken zijn bij de operatie, maar wel zijn akkoord hebben gegeven en regelmatig updates hebben ontvangen.

Zowel de Verenigde Arabische Emiraten als Apple, de maker van de iPhone, wilde tegenover Reuters niet op vragen reageren. Ook de NSA wilde geen commentaar geven.