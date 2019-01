Bij onderzoek naar servers van zogenoemde PGP-telefoons zijn meer dan een miljoen berichten achterhaald door het Openbaar Ministerie (OM). Deze berichten bevatten informatie die gebruikt kan worden voor tientallen strafrechtelijke onderzoeken.

PGP staat voor 'Pretty Good Privacy'. Deze beveiligingsstandaard werd gebruikt in BlackBerry's verkocht door onder andere Ennetcom, die populair waren bij criminelen. Het bedrijf beloofde dat berichten niet te achterhalen waren door bijvoorbeeld de politie. Alle verzonden berichten werden op een server bewaard.

De servers in kwestie werden in 2016 ingenomen in Canada. Daarnaast werd in Costa Rica een server van PGP-Safe in beslag genomen. In 2017 bleek dat 3,6 miljoen berichten verstuurd met PGP-telefoons waren ontsleuteld, waardoor de politie ze kan lezen.

De berichten van de PGP-telefoons speelden eerder al een rol in onderzoeken door het OM. In 2017 werd essentieel bewijs gevonden in onderzoek naar meerdere liquidaties. Ook bij een grote drugszaak in Noord-Brabant werden de berichten ingezet.

De nieuwe berichten zijn gevonden in bijvoorbeeld de backupsystemen van de servers. "We hebben honderdduizenden nieuwe gegevens, in totaal meer dan een miljoen", vertelt cyber-officier van justitie Martijn Egberts.

Meerdere grote zaken in berichten te vinden

De nieuwe gegevens moeten onder andere gaan helpen bij een zaak over cocaïnehandel, waarbij 10 jaar cel is geëist. Daarbij heeft een verdachte het erover dat hij denkt te worden afgeluisterd door de politie.

Een ander bericht kan een rol spelen bij een moordonderzoek. In een bericht schrijft een verdachte: “Als jullie hem op klaarlichte dag doen, worden jullie allemaal goed beloond”.