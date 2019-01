Het Nederlandse Bureau ICT-toetsing (BIT) is kritisch over plannen om de ICT-systemen van de kustwacht te vernieuwen. Het project moet 45 miljoen euro gaan kosten.

"Wij hebben ernstige bezwaren tegen de aanpak van de applicatievernieuwing van de Kustwacht", schrijft het BIT in een adviesbrief aan het ministerie van Defensie.

De Kustwacht wil in de komende jaren haar systemen gaan vernieuwen. Hiervoor is 97 miljoen euro beschikbaar gesteld, waarvan 45 miljoen euro bestemd is voor de bouw van één groot ICT-systeem voor verschillende functies. Momenteel zijn de ICT-systemen van de Kustwacht verspreid over allerlei verschillende systemen.

"Wij vinden het onverstandig en risicovol om te beginnen met de realisatie van één maatwerk gebruikersinterface voor vijf nog aan te schaffen applicaties en die in één grote stap tegelijk in te voeren", aldus het BIT.

Liever één nieuw programma per keer

Het bureau adviseert om niet alle applicaties tegelijkertijd in te voeren, maar om één programma per keer toe te voegen aan het systeem. Daarnaast moet goed worden bekeken hoe het budget voor het project ieder jaar wordt opgesteld.

De Belastingdienst, ook in het beheer van de overheid, kampt al jarenlang met ICT-problemen. Daar zou het systeem in 2019 worden gewijzigd, wat door de vele complicaties is uitgesteld tot na 2021.