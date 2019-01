Facebook betaalt tieners een maandelijks bedrag om hun privégegevens in te mogen zien. Dat doet het bedrijf met behulp van een speciale app die netwerkverkeer afluistert, blijkt uit onderzoek van TechCrunch.

Een woordvoerder van Facebook bevestigt dat het bedrijf met het onderzoeksprogramma telefoongebruik in de gaten houdt. De app voor iOS gaat verdwijnen, aldus The Verge, maar het bedrijf blijft de app voor Android aanbieden.

Facebook vraagt sinds 2016 aan gebruikers tussen de 13 en 35 jaar oud of ze de app Facebook Research willen installeren. Deze app biedt deelnemers een bedrag van maximaal 20 dollar per maand, omgerekend ongeveer 18 euro.

In ruil daarvoor wordt VPN-software gestart, waarmee al het internetverkeer in de gaten wordt gehouden. Facebook komt zo te weten welke websites en apps de deelnemers gebruiken om het internet te bezoeken.

Winkelbonnetjes naar Facebook sturen

Gebruikers worden daarnaast verzocht screenshots van Amazon door te sturen. Daarop is te zien wat ze in het verleden bij de webwinkel hebben besteld.

De onderzoeksapp wordt niet in winkels aangeboden. In plaats daarvan installeren deelnemers de app via speciale testsoftware.

Apple blokkeert gebruik interne Facebook-apps

Facebook heeft inmiddels geen mogelijkheid meer om interne iOS-apps te distribueren. Apple heeft die optie vanwege het nieuws geblokkeerd, meldt The Verge op basis van een ingewijde. Apple vindt dat het bedrijf zich niet aan de regels van het ontwikkelaarsprogramma heeft gehouden. Bètaversies van Facebook, Instagram en Messenger werken daardoor niet meer.

Facebook zou inmiddels in gesprek zijn met Apple om de apps weer online te brengen.

'Niks geheims aan Facebook Research'

"Dit was geen geheim project", aldus een woordvoerder van Facebook. "De app heet letterlijk Facebook Research. Van spionage was geen sprake, omdat gebruikers hier duidelijk toestemming voor gaven."

Volgens het bedrijf is slechts 5 procent van de deelnemers aan het programma tiener. Het is niet bekend hoeveel mensen er precies aan deelnemen. Ouders van deze deelnemers zouden toestemming hebben gegeven.

Onavo-app van Facebook deed hetzelfde

Apple bood in het verleden de VPN-app Onavo Protect aan, waarmee internetgebruik van downloaders in de gaten werd gehouden. In ruil daarvoor beloofde het sociale netwerk een veiligere internetverbinding.

Deze app moest uiteindelijk uit de Apple App Store worden gehaald omdat de algemene voorwaarden werden geschonden door data van gebruikers te verzamelen.