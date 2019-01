Apple heeft cijfers van het afgelopen kwartaal bekendgemaakt. De opbrengsten uit de iPhone-verkoop daalde met 15 procent in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar.

De omzet van verkochte iPhones kwam in de afgelopen drie maanden uit op 52 miljard dollar, schrijft Apple dinsdag. De iPhone is nog steeds veruit de bestverkopende productcategorie van het bedrijf. In hetzelfde kwartaal in 2018 kwam de omzet uit iPhone-verkopen neer op 61,6 miljard dollar.

Apple maakt sinds dit kwartaal niet meer bekend hoeveel losse exemplaren van de iPhones, iPads of Macs zijn verkocht. Directeur Tim Cook noemde die aantallen in november "niet boeiend", omdat het volgens hem draait om de totaalwaarde van de verkochte toestellen.

Cook bracht begin januari een opvallende waarschuwing naar buiten. In een brief aan investeerders schreef hij al dat de omzet van het bedrijf van het vorige kwartaal lager zou uitvallen dan verwacht, met name vanwege tegenvallende iPhone-verkopen in China.

De directeur stelde destijds een omzet van 84 miljard dollar te verwachten. Dat is 9 miljard dollar minder dan waar het bedrijf eerder nog op rekende.

Winst blijft vrijwel gelijk

De totale omzet kwam in de afgelopen drie maanden uit op 84,3 miljard dollar. Dat was in hetzelfde kwartaal een jaar geleden nog 88,3 miljard dollar. Voor het komende kwartaal wordt een omzet van tussen de 55 miljard dollar en 59 miljard dollar verwacht. De winst kwam uit op 20 miljard dollar, vrijwel evenveel als in dezelfde periode vorig jaar.

Apple stelt wel een recordaantal Macs en Apple Watches te hebben verkocht. De exacte cijfers zijn niet bekendgemaakt. De categorie 'andere producten', waarin de Apple Watch valt, groeide van 5,5 miljard naar 7,3 miljard dollar. Dat komt neer op een stijging van 33 procent.

De opbrengsten van verkochte Macs stegen van 6,8 miljard dollar in het vierde kwartaal van 2017 naar 7,4 miljard dollar in het laatste kwartaal van 2018.

De diensten van Apple, waar Apple Music en de App Store onder vallen, maakten een groei van 17 procent door en brachten 10,9 miljard dollar op.