De nog onaangekondigde videostreamingdienst van Apple wordt mogelijk in de lente van dit jaar uitgebracht.

Apple heeft verschillende studio's en netwerken gevraagd om halverwege april klaar te zijn voor de start van de videodienst, zeggen drie ingewijden tegen het doorgaans goed ingevoerde The Information.

In het bericht staat dat de uiteindelijke verschijningsdatum mogelijk nog enkele weken wordt uitgesteld. Eerder gingen al geruchten dat de Netflix-achtige dienst van Apple in de eerste helft van 2019 in de Verenigde Staten zou uitkomen.

Het is niet duidelijk hoe de dienst van Apple heet en hoe hoog de abonnementskosten zullen zijn. Ook is niet bekend wat Apple precies gaat aanbieden op het platform.

Nieuwe series en films voor Apple

Apple biedt via muziekdienst Apple Music al series aan zoals Planet of the Apps en Carpool Karaoke. Uit eerdere berichten blijkt dat het bedrijf afspraken heeft gemaakt over meerdere eigen series en films.

Zo zou met Oprah Winfrey een overeenkomst zijn bereikt over de ontwikkeling van meerdere programma's. Apple heeft daarnaast series besteld bij de makers van Sesamstraat en bij regisseurs Damien Chazelle (La La Land) en M. Night Shyamalan (The Sixth Sense).