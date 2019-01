Europese consumenten die binnen de EU een digitale aankoop doen, worden beter beschermd als zij een product kopen dat niet werkt.

De lidstaten en het Europees Parlement hebben een politiek akkoord bereikt over de hiervoor benodigde wetgeving.

Consumenten krijgen bij digitale aankopen die niet aan de verwachtingen voldoen recht op gratis reparatie, vervanging of terugbetaling, net als bij tastbare producten. Ook komt er een garantieperiode.

Het gaat hierbij om bijvoorbeeld games, films, e-books of digitale diensten die in een ander EU-land zijn gekocht. In het geval van online aangeschafte software gaat gedurende een "redelijke periode" een recht op updates gelden, bijvoorbeeld om de beveiliging op orde te houden. De regels zijn ook van toepassing op slimme koelkasten en horloges, evenals andere producten die met internet zijn verbonden.

Garantieperiode digitale aankopen

De verkoper blijft in de eerste twee jaar na de levering aansprakelijk als een product kapotgaat of als een dienst niet werkt. Lidstaten met een langere garantieperiode mogen die handhaven. Een consument zal niet langer hoeven aantonen dat een product of dienst het niet deed bij aankoop. De verkoper wordt in het eerste jaar verplicht het tegendeel te bewijzen.

Ook bij diensten waarbij je 'betaalt' met je persoonlijke gegevens, zoals bij Facebook, YouTube, Google of WhatsApp, krijgt de klant meer rechten. De Europese consumentenorganisatie BEUC verwelkomt het nieuwe recht om verhaal te halen bij een falende muziekstreamingdienst of een digitale game.