De Bluetooth Special Interest Group (SIG) heeft een nieuwe versie van Bluetooth aangekondigd. Daarmee zijn locaties van apparaten tot op de centimeter nauwkeurig aan te wijzen.

Bluetooth 5.1 is de nieuwe versie van de draadloze technologie, die vanaf maandag beschikbaar is voor ontwikkelaars, maakt de SIG maandag bekend in een persbericht.

Fabrikanten kunnen met Bluetooth 5.1 de functie direction finding toevoegen aan apparaten. Daarmee is de exacte locatie van Bluetooth-objecten te vinden.

Voorheen konden gebruikers Bluetooth inzetten om de locatie van spullen ongeveer te achterhalen, bijvoorbeeld met behulp van geluiden. Met Bluetooth 5.1 wordt die techniek veel nauwkeuriger.

De functie is volgens SIG-directeur Mark Powell in 2022 in ruim 400 miljoen producten te vinden. De vorige versie van Bluetooth verscheen in 2016. Daarmee werd de snelheid van het delen van data verhoogd en het draadloze bereik vergroot.