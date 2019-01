De Autoriteit Consument & Markt (ACM) hoeft niet nog eens te kijken of een T-Mobile-abonnement dat onbeperkt muziek kan streamen in strijd is met de netneutraliteitsregels. Dat heeft de rechter op maandag bepaald.

Daarmee heeft Bits of Freedom een rechtszaak over de kwestie verloren. De burgerrechtenorganisatie kan nog in beroep gaan.

"Deze uitspraak maakt één ding duidelijk", schrijft Bits of Freedom in een blogpost. "De huidige interpretatie van de Europese netneutraliteitsregels is een verslechtering ten opzichte van de regels die we in Nederland sinds 2012 hadden."

T-Mobile introduceerde eerder een abonnement genaamd Datavrije Muziek. Hiermee konden gebruikers muziek streamen buiten de gebruikelijke databundel.

De Autoriteit Consument & Markt vond het abonnement eerder in strijd met regels voor netneutraliteit. Deze verbieden providers om bepaalde soorten dataverkeer voorrang te geven op andere data. De ACM en T-Mobile stonden voor de rechter, die toen oordeelde dat de provider het abonnement wel mag aanbieden.

ACM sloot zich aan bij oordeel rechter

De ACM ging niet in beroep tegen het oordeel en sloot zich later aan bij de uitspraak van de rechter, door te zeggen dat het abonnement niet in strijd is met de Europese netneutraliteitsregels. Een verzoek van Bits of Freedom om alsnog op te treden werd afgewezen, waarna de internetvoorvechter naar de rechter stapte om dit af te dwingen.

Nu oordeelt de rechter dat de ACM niet in actie hoeft te komen tegen het abonnement van T-Mobile. De nieuwe Europese regels, die inmiddels een paar jaar gelden, bevatten een uitzondering voor 'zero-rating', waarbij een provider een uitzondering maakt, zoals T-Mobile met muziek, binnen het betreffende abonnement.