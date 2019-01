De Canadese premier Justin Trudeau heeft zaterdag de ambassadeur van zijn land in China, John McCallum, ontslagen.

Een reden voor het wegsturen van de ambassadeur gaf Trudeau niet, maar het ontslag komt kort nadat McCallum zich in de media had uitgelaten over de gearresteerde topvrouw van het Chinese telecomconcern Huawei.

De 68-jarige McCallum liet deze week optekenen dat hij het "geweldig voor Canada" zou vinden als de Verenigde Staten het uitleveringsverzoek voor de Chinese zakenvrouw Meng Wanzhou zou laten intrekken.

Eerder had McCallum in gesprek met Chinese journalisten in Toronto al een aantal argumenten opgenoemd die Wanzhou kon gebruiken om uitlevering aan de VS te voorkomen. Politici van oppositiepartijen beschuldigden McCallum toen van politieke inmenging, waarna hij verklaarde zich versproken te hebben.

Trudeau heeft de tweede man op de ambassade, Jim Nickel, voorlopig als plaatsvervanger aangewezen. Donderdag zei de Canadese premier nog dat hij niet van plan was McCallum te vervangen. Het is de eerste keer in de geschiedenis dat een Canadese ambassadeur officieel wordt ontslagen.

Relatie Canada en China bekoeld door situatie rond Huawei-topvrouw

Meng Wanzhou werd begin december op verzoek van de VS gearresteerd in Vancouver. Ze wordt door het land verdacht van het schenden van sancties die zijn opgelegd aan Iran. Inmiddels is ze op borgtocht vrij.

China is woedend over de arrestatie en heeft al meerdere malen om de vrijlating en terugkeer van Meng gevraagd. Door de zaak is de relatie tussen Canada en China zeer bekoeld.

