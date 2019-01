De Almeerse hacker Mitchell van der K. moet voor de rechter verschijnen wegens het stelen van afbeeldingen van bijna tweehonderd vrouwen.

Het Openbaar Ministerie (OM) laat aan Omroep Flevoland weten dat het onderzoek door de politie is afgerond. De officier van justitie heeft na het bestuderen van het dossier bepaald dat de verdachte zich in de rechtbank moet verantwoorden.

Van der K. werd in februari vorig jaar gearresteerd op verdenking van computervredebreuk. De hacker bleek foto's en video's van personen te hebben gestolen via online opslagplaatsen. Later bleken bekende personen, zoals vlogster Laura Ponticorvo en ex-hockeyinternational Fatima Moreira de Melo, slachtoffer van de hack te zijn.

In totaal probeerde Van der K. accounts van bijna tweehonderd vrouwen te kraken. Op computers en telefoons van de verdachte werden 30.000 privébeelden van vrouwen aangetroffen. RTL Nieuws schreef dat Van der K. ook drie jaar lang zijn minderjarige nichtje had gehackt.

Van der K. was kandidaat-raadslid voor de VVD in Almere. Nadat het nieuws over de hacks bekend werd, zette de VVD de man uit de partij.

Het is niet bekend wanneer de verdachte zich voor de rechter moet verantwoorden. Een datum wordt op zijn vroegst eind deze maand bekend.