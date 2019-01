Europese privacytoezichthouders hebben, acht maanden nadat de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) werd ingevoerd, ruim 95.000 klachten over mogelijke datalekken ontvangen.

De meeste klachten gaan volgens de Europese Commissie over telemarketing, reclamemails en videobewaking, schrijft persbureau Reuters vrijdag.

In totaal zijn privacywaakhonden in Europa sinds de invoering van de AVG 225 onderzoeken gestart. Het is niet bekend waar die onderzoeken precies over gaan.

De AVG is sinds 25 mei vorig jaar van kracht. Mensen die vermoeden dat de verwerking van hun persoonsgegevens niet in overeenstemming is met de privacywet, kunnen een klacht indienen bij de toezichthouder. In Nederland is dat de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

Privacywaakhonden kunnen bedrijven die deze wet overtreden hoge boetes opleggen. De boetes kunnen oplopen tot maximaal 20 miljoen euro of 4 procent van de wereldwijde jaaromzet van een concern.

In Frankrijk legde de toezichthouder Google deze week een boete van 50 miljoen euro op. De autoriteit vindt dat Google nieuwe gebruikers niet op de juiste manier informeert over de data die het bedrijf verzamelt.