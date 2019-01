KPN wil het verdwijnen van XS4ALL niet heroverwegen, zegt de provider in een gesprek met actievoerders.

Actievoerders die ontevreden zijn over het verdwijnen van XS4ALL gingen eerder deze week in gesprek met moederbedrijf KPN. Daarbij werd benadrukt dat het besluit "vaststaat".

"KPN is niet bereid na te denken over een toekomst voor XS4ALL", schrijft petitie-initiatiefnemer Kirsten Verdel, die aanwezig was bij het gesprek. "Het actiecomité vindt het onbegrijpelijk dat KPN zich star opstelt, weigert opties te onderzoeken en het risico lijkt te willen nemen om tienduizenden klanten te verliezen."

"We begrijpen de emoties die er zijn bij het op termijn uitfaseren van het merk XS4All gezien de historie van het merk", vertelt een woordvoerder van KPN aan NU.nl. "Om de zorgen weg te nemen, hebben we in het gesprek nog eens benadrukt dat er voor klanten van XS4ALL niks verandert. Ze behouden de producten en service die ze nu hebben, het modem en toegang tot de expertise en de service van de helpdesk zoals ze die nu ook ervaren."

Kritiek van klanten op besluit KPN

Eerder deze maand kondigde KPN het verdwijnen van XS4ALL aan. Op termijn moeten de "waarden van het merk" opgaan in moederbedrijf KPN.

Het besluit leidde tot veel kritiek van klanten, die vrezen dat bijvoorbeeld de onafhankelijkheid en goede klantenservice van XS4ALL alsnog gaan verdwijnen. Een online petitie waarin wordt opgeroepen de provider niet op te heffen, is inmiddels meer dan 45.000 keer getekend.

De provider zou ook niet langs willen komen bij een speciale avond op 28 januari in de Waag in Amsterdam, waar XS4ALL-klanten de toekomst van de provider gaan bespreken.