De politie in Rotterdam heeft zes verdachten aangehouden voor het oplichten van mensen op Marktplaats.

Vijf mannen en een vrouw boden via Marktplaats concert- en voetbalkaartjes aan. Nadat er geld was overgemaakt, werden de kaartjes vervolgens niet verstuurd. Volgens de politie vonden de aanhoudingen op 22 januari plaats in Rotterdam en Schiedam.

Het zestal zou zich ook schuldig maken aan betaalverzoekfraude. Slachtoffers werden gevraagd hun identiteiten te verifiëren door een eurocent over te maken via een betaalverzoek. Vervolgens werden ze naar een phishingsite gestuurd die de bankinformatie stal, zodat de criminelen rekeningen konden plunderen.

"Tientallen, mogelijk tegen de honderd, slachtoffers wisten zij namelijk te maken", vertelt Peter Koemans van het cyberteam politie Rotterdam. "Slachtoffers die we kunnen gaan vertellen dat we verdachten hebben aangehouden in hun zaak."