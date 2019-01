Volgens Twitter-CEO Jack Dorsey worden nazi's op het sociale netwerk niet vaak genoeg gerapporteerd. Hij reageert daarmee op aantijgingen dat nazi's niet snel genoeg van Twitter worden geschorst.

"Heel veel mensen zien tweets van nazi's, maar roepen dan alleen dat we de nazi's moeten weghalen", zei Dorsey tegen Rolling Stone. "Maar ze rapporteren de tweets in kwestie vervolgens niet."

Twitter lag in de afgelopen jaren meermaals onder vuur, omdat berichten met een bedreigende of discriminerende inhoud niet altijd worden verwijderd. In augustus was het sociale netwerk de enige die complotwebsite InfoWars niet wilde schorsen na polariserende berichten. Later gebeurde dit alsnog.

"Mensen zijn overduidelijk niet tevreden met hoe we met naziaccounts omgaan", vertelt de Twitter-CEO. "We kunnen niet simpelweg alle nazi's in één keer weghalen, maar het is duidelijk dat er iets moet gebeuren."

American Nazi Party niet welkom op Twitter

Het was lange tijd alleen mogelijk om berichten gericht aan jezelf te rapporteren bij Twitter, waardoor je racistische leuzen verstuurd naar andere gebruikers niet kon melden bij het moderatieteam. Inmiddels is dit wel mogelijk.

Volgens Dorsey is Twitter een neutraal discussieplatform, waarop afwijkende meningen welkom zijn. De CEO benadrukt wel dat racisten niet welkom zijn op de site.

"Als je zegt deel uit te maken van een gewelddadige, extremistische groep zoals de American Nazi Party, dan schorsen we je account", aldus Dorsey.