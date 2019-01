De zoekmachine Bing is geblokkeerd in China, heeft Microsoft donderdag laten weten. "Bing is niet toegankelijk en we onderzoeken wat onze volgende stap is", stelt een woordvoerder van Microsoft in een verklaring.

De website is geblokkeerd door China. Waarom dit is gebeurd, weet Microsoft nog niet. De Chinese autoriteiten hebben nog niet op het bericht gereageerd.

China heeft sinds het begin van het jaar zeker 9.300 apps en 700 websites offline gehaald. De Chinese internetwaakhond is bezig met een zes maanden durende actie voor het opschonen van het internet.