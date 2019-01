Facebook gaat de verspreiding van misleidende of malafide pagina's beperken. Niet alleen de overtredende pagina, maar ook andere pagina's die worden gelinkt aan de misleidende Facebook-pagina kan voortaan worden verwijderd.

Op die manier wil Facebook de verspreiding van malafide pagina's door dezelfde beheerders aanpakken, maakt het bedrijf woensdag bekend op zijn website.

De maatregel houdt in dat vooralsnog 'onschuldige' pagina's die in verband worden gebracht met een malafide pagina verwijderd kunnen worden. Facebook zegt bij deze stappen naar een groot aantal factoren te kijken, waaronder de namen van de pagina's en diens beheerders.

Facebook hinderde gebruikers die malafide pagina's maakten al door te voorkomen dat zij nieuwe pagina's met dezelfde onderwerpen konden maken.

Onder meer in Nederland is gebleken dat meerdere nepnieuwspagina's door dezelfde persoon werden gerund. Het tv-programma Brandpunt+ ontdekte dat een man uit Wageningen zijn eigen 'nepnieuwsfabriek' runde. Daarbij maakte hij pagina's met sensationeel nepnieuws, die hij doorverkocht zodra de pagina veel volgers had.

Beheerders van Facebook-pagina's krijgen meer inzicht

Beheerders van pagina's krijgen binnenkort ook meer inzicht in mogelijk misbruik op hun pagina, maakt Facebook woensdag bekend.

Met een nieuw tabblad op hun pagina kunnen zij zien welke berichten zijn verwijderd omdat ze in strijd waren met de Facebook-richtlijnen omtrent onder meer haatzaaien, geweld of pestgedrag. Ook kunnen paginabeheerders zien welke berichten op hun pagina door factcheckers zijn beoordeeld als onwaar, gedeeltelijk onwaar of misleidend.

In Nederland werkt Facebook samen met NU.nl om nepnieuws en andere onwaarheden op Facebook te monitoren en de verspreiding tegen te gaan.