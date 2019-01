Google gaat in beroep tegen de privacyboete van 50 miljoen euro. De Franse privacywaakhond CNIL legde het bedrijf die boete maandag op voor overtredingen omtrent de Europese privacywet AVG.

"We hebben hard gewerkt om een AVG-toestemmingsproces voor gepersonaliseerde advertenties zo transparant en eenvoudig mogelijk maken, gebaseerd op adviezen en testen met gebruikers", laat Google in een reactie weten aan NU.nl.

"We maken ons ook zorgen over de impact van dit oordeel (van de CNIL, red.) op uitgevers, makers van origineel creatief werk en en techbedrijven in Europa en daarbuiten. Om deze redenen hebben we besloten in beroep te gaan."

De Franse privacywaakhond oordeelde maandag dat Google zijn gebruikers niet goed informeert over de manier waarop het bedrijf data verzamelt en waarvoor.

CNIL kritisch over communicatie Google

Volgens de CNIL is het proces waarmee Google om toestemming vraagt "buitensporig verspreid" over meerdere pagina's en moeten gebruikers te vaak op knoppen en links klikken om goed geïnformeerd te worden.

"De relevante informatie is alleen na enkele stappen toegankelijk, in sommige gevallen na vijf of zes acties. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer een gebruiker compleet geïnformeerd wil zijn over de gegevens die verzameld worden voor personalisatie van advertenties of voor het bijhouden van locatiegegevens", schreef de waakhond.

Ook is de CNIL van mening dat Google naar gebruikers toe niet duidelijk of volledig is over de manier waarop het bedrijf gegevens verzamelt.

Het is voor zover bekend de eerste keer dat Google onder de Europese privacywet AVG een boete ontvangt.