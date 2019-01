De Kamer van Koophandel (KVK) is dinsdagavond uitgeroepen tot de winnaar van de publieksprijs van de Big Brother Awards. De prijzen worden jaarlijks uitgereikt aan de grootste privacyschenders in Nederland.

De Kamer van Koophandel krijgt de prijs voor het doorverkopen van persoonsgegevens van ondernemers aan derden. Onder anderen zzp'ers worden hier de dupe van; hun bedrijfsgegevens, zoals adres en telefoonnummer, komen in veel gevallen overeen met privégegevens.

Op het podium van de zaal liet een vertegenwoordiger van KVK weten "natuurlijk niet" blij te zijn met de prijs. Zij wees bovendien op de wettelijke verplichting die de KVK heeft om het Handelsregister openbaar te maken, zodat iedereen dat kan opvragen. "Wij mogen (mensen die data opvragen) niet weigeren."

Ook Facebook en Belastingdienst genomineerd

Naast de KVK waren ook Facebook en de Belastingdienst genomineerd voor de publieksprijs, die op initiatief van privacyorganisatie Bits of Freedom wordt uitgereikt.

Facebook kreeg de nominatie naar aanleiding van het Cambridge Analytica-schandaal, waarbij een onderzoeker de gegevens van 87 miljoen gebruikers in handen kreeg. De Belastingdienst was genomineerd voor onder meer de "groeiende datahonger" die de fiscus heeft om belastingfraude op te sporen.

In 2018 ging de publieksprijs naar het kabinet-Rutte III voor het doorvoeren van de Wet op de inlichtingen en veiligheidsdiensten (Wiv), in de volksmond ook wel 'sleepwet' of 'aftapwet' genoemd. Deze wet is op 1 mei van kracht gegaan en geeft de Nederlandse inlichtingendiensten meer bevoegdheden om internetverkeer af te tappen.

Juryprijs voor minister Hugo de Jonge

De juryprijs, uitgereikt door een panel aan deskundigen, ging naar minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid).

Hij kreeg de Big Brother Award voor zijn wetsvoorstel waardoor instanties medische gegevens kunnen uitwisselen. Daarmee moet zorgfraude worden bestreden, maar wordt volgens Bits of Freedom tegelijkertijd op grote schaal de privacy van patiënten geschonden.

Daarnaast waren ook het bedrijf Teleperformance, minister Wopke Hoekstra (Financiën), staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur) en de organisatie Kenter Jeugdhulp genomineerd voor de juryprijs.

Positieve prijs voor directeur EDRi

Naast de jury- en publieksprijs voor de grootste privacyschenders reikt Bits of Freedom ook een prijs uit aan de grootste privacyvoorvechter: de Felipe Rodriguez Award. Begin januari werd al bekend dat Kirsten Fiedler de prijs in ontvangst mag nemen.

Fiedler is directeur van European Digital Rights (EDRi), een overkoepelende Europese organisatie voor privacybelangenbehartigers in Europa en de Verenigde Staten. Bits of Freedom is naast lid ook medeoprichter van deze organisatie.

De Felipe Rodriguez Award is vernoemd naar de in 2015 overleden oprichter van internetprovider XS4ALL. Rodriguez werd geprezen vanwege zijn standpunten omtrent privacy en internetcensuur.