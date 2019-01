De VS wil een uitleveringverzoek indienen voor de in Canada gearresteerde financieel directeur Meng Wanzhou van het Chinese telecombedrijf Huawei. De Amerikaanse autoriteiten hebben de Canadese regering daar maandag over geïnformeerd.

De vraag om uitlevering werd dinsdagavond door het Amerikaanse ministerie van Justitie bevestigd na berichtgeving van het Canadese dagblad Globe and Mail eerder dinsdag.

Volgens de Canadese ambassadeur in de VS, David McNaughton, is de uiterste datum voor het indienen van het uitleveringsverzoek 30 januari. De uitlevering en vervolging van Meng zouden grote gevolgen kunnen hebben voor de handelsdeal tussen de Verenigde Staten en China.

Meng werd in december aangehouden in Canada op verdenking van fraude. Naast financieel directeur van Huawei is zij ook de dochter van Ren Zhengfei, de voorzitter en oprichter van Huawei. Haar taken worden momenteel waargenomen door Liang Hua.

Meng zou hebben gelogen over bedrijf dat actief is in Iran

Meng zou hebben gelogen over de relatie tussen Huawei en het bedrijf SkyCom uit Hongkong, dat actief is in Iran. Onder Amerikaanse sanctiewetten is het niet toegestaan om Amerikaanse producten naar gesanctioneerde landen te exporteren.

In april werd bekend dat de Amerikaanse autoriteiten onderzoek doen naar de handel van Huawei met Iran. Het bedrijf zou Amerikaanse technologie hebben doorgespeeld aan Iran, wat in strijd is met de Amerikaanse exportwetten en sancties.

Volgens Huawei heeft zowel het bedrijf als Meng niets verkeerd gedaan. "Wij handelen altijd volgens de wetten van het land waar we ons bevinden."

Ook argwaan richting spionage door China

Naast de fraudezaak vrezen de Amerikaanse autoriteiten ook dat China de apparatuur van Huawei gebruikt voor spionage. Huawei is naast smartphonemaker ook de grootste leverancier van telecomnetwerken. Daarmee laat het bedrijf onder meer Ericsson, Nokia en ZTE achter zich.

Vanwege zorgen over Chinese spionage, wordt Huawei in de VS uitgesloten als leverancier van apparatuur voor toekomstige 5G-netwerken. Ook 5G-technologie van het Chinese bedrijf ZTE is niet welkom in de VS. In Nieuw-Zeeland en Australië wordt apparatuur van Huawei evenmin niet toegestaan.

Huawei ook in telecomnetwerken Nederland

De apparatuur van Huawei is ook te vinden in telecomnetwerken in Nederland. T-Mobile liet naar aanleiding van een rondgang van RTL Z weten vooralsnog geen afscheid te nemen van Huawei-apparatuur. VodafoneZiggo en KPN, die in mindere mate gebruikmaken van Huawei, gaven RTL Z hier geen duidelijkheid over.

Het kabinet zei begin november nog "zeer alert" te zijn op bedrijfsspionage door China via 5G, schreef de NOS. De inlichtingendienst AIVD zou het in de gaten houden. In het voorjaar komt het kabinet met een speciale strategie voor China.

