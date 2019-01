EU-landen zouden maandag voor het laatst vergaderen over het hervormde, omstreden Europese auteursrecht en het zogenoemde 'uploadfilter'. Nu elf EU-landen tegen zijn, is die vergadering afgelast en wordt een stemming op korte termijn onzeker.

EU-lidstaten zijn het niet eens geworden over de inhoud van het nieuwste onderhandelingsmandaat (pdf) over het hervormde Europese auteursrecht en het zogenoemde 'uploadfilter', meldt Politico.

Maandag zouden de Europese Commissie, het Europees Parlement en de Raad van Ministers eigenlijk voor een laatste keer over het voorstel overleggen, voordat er in maart definitief over de nieuwe regels wordt gestemd.

Elf landen zijn het echter toch niet eens met de nieuwste versie van het voorstel. Nederland, Duitsland, België, Finland en Slovenië waren al langer kritisch over het voorstel en wijzen ook deze herziene versie af. Ook Italië, Polen, Zweden, Kroatië, Luxemburg een Portugal hebben nu tegen de nieuwste concepttekst gestemd, schrijft Europarlementariër Julia Reda.

'Uploadfiter' en 'linktaks' zijn omstreden

Veel van die landen vinden dat de omstreden Artikelen 11 en 13 niet genoeg doen om de rechten van gebruikers te beschermen. Artikel 11 wordt vaak samengevat als 'linktaks': uitgevers van nieuwssites mogen dan voortaan bepalen wie er naar hen mag linken, en kunnen geld vragen voor die link. Diensten als Google News zouden door de linktaks mogelijk gesloten worden, omdat die door de heffing te duur worden.

Artikel 13 legt de verantwoordelijkheid voor het delen van auteursrechtelijk beschermd materiaal bij uitbaters van sites en sociale media. Dat leidt volgens de grote techbedrijven tot een uploadfilter. Bedrijven zullen om boetes te voorkomen eerst alles wat gebruikers uploaden moeten filteren op auteursrechtelijk beschermd materiaal.

​Lasten te zwaar voor kleinere bedrijven

Tegenstemmende EU-landen vrezen dat ook eigen materiaal van gebruiker achter dat filter blijft hangen. Daarnaast moet er meer zekerheid komen voor de kleinere internetbedrijven, die bijvoorbeeld geen groot uploadfilter kunnen opzetten. Ook Artikel 13 krijgt kritiek van onder meer Google, dat voor YouTube zelfs een Europese videoblokkade overweegt.

Met het afgelasten van het overleg op maandag is de herziening van het Europese auteursrecht niet van tafel. Wel zijn er waarschijnlijk grotere aanpassingen nodig voordat het tot een stemming komt.

Eigenlijk zou de definitieve stemming over de nieuwe wet in maart plaatsvinden. Twee maanden later worden echter de verkiezingen voor het Europees Parlement gehouden. Volgens Europarlementariër Reda is het daarom niet waarschijnlijk dat er op zo'n korte termijn nog wijzigingen kunnen worden gemaakt waar een meerderheid van de EU-landen het mee eens is.